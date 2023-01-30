Министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что танки Challenger могут прибыть на Украину до лета

Аргументы Недели → Политика 13+

30 января 2023, 21:00 Источник: РИА "Новости"

министр обороны Великобритании Бен Уоллес, Luka Dakskobler / globallookpress.com

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес вечером в понедельник, 30 января, заявил, что британские танки Challenger 2 могут прибыть на Украину до лета – в мае или ближе к Пасхе.

Бен Уоллес отметил, что из соображений безопасности не может назвать точные сроки поставок Challenger 2 на Украину. Министр подчеркнул, что солдатам ВСУ предстоит пройти обучение индивидуальной работе на танках, научиться объединяться с формируемыми подразделениями – только после этого машины прибудут на передовую.

Глава британского МО уточнил, что Challenger 2 поступят на Украину до лета.