Министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что танки Challenger могут прибыть на Украину до лета

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес вечером в понедельник, 30 января, заявил, что британские танки Challenger 2 могут прибыть на Украину до лета – в мае или ближе к Пасхе.
Бен Уоллес отметил, что из соображений безопасности не может назвать точные сроки поставок Challenger 2 на Украину. Министр подчеркнул, что солдатам ВСУ предстоит пройти обучение индивидуальной работе на танках, научиться объединяться с формируемыми подразделениями – только после этого машины прибудут на передовую.
Глава британского МО уточнил, что Challenger 2 поступят на Украину до лета.