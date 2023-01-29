Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Минобороны Великобритании сообщило о прибытии в страну украинских военных для обучения работе с танками Challenger 2

, 20:51

Минобороны Великобритании сообщило о прибытии в страну украинских военных для обучения работе с танками Challenger 2
Фото: твиттер Минобороны Великобритании.

Военнослужащие ВСУ прилетели в Великобританию для прохождения подготовки для работы на танках Challenger 2, которые Лондон передает Украине. Об этом сообщило в воскресенье в своем официальном твиттере министерство обороны Соединенного Королевства.

«Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки. <...> Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне», - говорится в сообщении.

О решении передать Киеву 14 танков Challenger 2 в середине января объявил британский премьер Риши Сунак. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество