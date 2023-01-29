Минобороны Великобритании сообщило о прибытии в страну украинских военных для обучения работе с танками Challenger 2

Военнослужащие ВСУ прилетели в Великобританию для прохождения подготовки для работы на танках Challenger 2, которые Лондон передает Украине. Об этом сообщило в воскресенье в своем официальном твиттере министерство обороны Соединенного Королевства.
«Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки. <...> Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне», - говорится в сообщении.
О решении передать Киеву 14 танков Challenger 2 в середине января объявил британский премьер Риши Сунак.