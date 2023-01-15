Британский премьер Риши Сунак заявил, что в ближайшее время Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2

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15 января 2023, 07:59 Источник: РБК

премьер-министр Великобритании Риши Сунак, фото: Martyn Wheatley/globallook.com

Британский премьер Риши Сунак после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что в ближайшее время Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2.

В субботу, 14 января, премьер-министр Великобритании в ходе разговора с Владимиром Зеленским сообщил ему о решении Лондона передать Киеву эскадрон из 14 танков Challenger 2 в течение ближайших недель. Британия также передаст Украине 30 самоходных гаубиц AS90.

В заявлении канцелярии британского премьера указано, что Сунак поручил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу "собрать вместе европейских союзников" для обсуждения военной помощи Украине.

Представитель офиса премьера Соединенного королевства отметил, что в преддверии годовщины российской спецоперации Риши Сунак пострается продемонстрировать мощь Великобритании как международного катализатора, имеющего влияние в НАТО, G7, Объединенного экспедиционного корпуса Великобритании, - передает РБК.

Риши Сунак в конце 2022 года отдал распоряжение о проведении аудита оказываемой Украине военной помощи.