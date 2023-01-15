Больше половины опрошенных венгров заявили о двойных стандартах Евросоюза в отношении их страны

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15 января 2023, 07:30 Источник: ПолитЭксперт

Ilya Galakhov / https://www.globallookpress.com

Почти треть венгерских граждан считает, что у Евросоюза двойные стандарты. Об этом сообщает издание «ПолитЭксперт» со ссылкой на опрос, проводимый центром Szazadveg.

Согласно результатам опроса, 64 процента опрошенных жителей Венгрии заявили о том, что Европейский союз придерживается политики двойных стандартов в отношении европейских стран. При этом обратной точки зрения придерживается только 32 процента, а оставшиеся 4 процента воздержались от ответа.

Как отмечается, опрос проводился по телефону в январе 2023 года, а его участниками стали около тысячи венгров, достигнувших совершеннолетнего возраста.