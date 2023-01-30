Политолог Сосновский: поставки на Украину танков Leopard 2 разорят Германию

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30 января 2023, 13:19 Источник: ПолитЭксперт

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Германия собирается поставить 14 танков Leopard 2 на Украину уже в марте, однако такая щедрость со стороны Берлина сильно ударит по состоянию бундесвера. Об этом рассказал журналист и политолог Александр Сосновский, его слова приводит издание «ПолитЭксперт».

Согласно информации статьи немецкого медиа Focus online, авторов которых цитирует российский эксперт, Вооружённые силы Германии находятся на грани разорения, потому что им нечем заполнить образовавшуюся пустоту после отправки вооружения Украине.

Более того, как отмечает Сосновский, до сих пор нет приказа на производство новых «Леопардов», которые бы встали на смену отданных Киеву, из-за чего немецкий завод стоит и ничего не производит.