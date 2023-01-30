Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Политолог Сосновский: поставки на Украину танков Leopard 2 разорят Германию

, 13:19 Источник: ПолитЭксперт

Политолог Сосновский: поставки на Украину танков Leopard 2 разорят Германию
Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Германия собирается поставить 14 танков Leopard 2 на Украину уже в марте, однако такая щедрость со стороны Берлина сильно ударит по состоянию бундесвера. Об этом рассказал журналист и политолог Александр Сосновский, его слова приводит издание «ПолитЭксперт».

Согласно информации статьи немецкого медиа Focus online, авторов которых цитирует российский эксперт, Вооружённые силы Германии находятся на грани разорения, потому что им нечем заполнить образовавшуюся пустоту после отправки вооружения Украине.

Более того, как отмечает Сосновский, до сих пор нет приказа на производство новых «Леопардов», которые бы встали на смену отданных Киеву, из-за чего немецкий завод стоит и ничего не производит.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

С 1 февраля будет изменено расписание пригородных поездов МЖД, МЦД-1,2 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево

С 1 по 28 февраля 2023 года будет изменено расписание движения пригородных поездов Белорусского, Казанского, Курского, Рижского, Савеловского направлений, МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-служу Московской железной дороги.

Общество

Политика