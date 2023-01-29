Зеленский назвал «очень жесткой» ситуацию на бахмутском и угледарском направлениях

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29 января 2023, 21:51

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukraine/globallook.com

Очень жесткой назвал ситуацию на бахмутском и угледарском направлениях из-за постоянных российских атак президент Украины Владимир Зеленский.

«Ситуация очень жесткая. Бахмутское, угледарское и другие направления в Донецкой области – это постоянные русские штурмы. Постоянные попытки прорвать нашу оборону», - сказал он в своем вечернем видеообращении в воскресенье. Видео размещено в официальном телеграм-канале Зеленского.

По его словам, несмотря на потери, российская армия «сохраняет высокую интенсивность атак».

Украинский президент также сообщил, что Украина ведет интенсивный переговорный процесс по вопросам военной поддержки с США, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией и Италией.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал о тяжелых боях под Угледаром.