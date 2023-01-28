Советник врио главы ДНР Гагин заявил, что российские войска ведут тяжелые бои за Угледар

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28 января 2023, 07:18 Источник: РИА "Новости"

российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что в настоящий момент тяжелые бои ведутся под Угледаром - ВС РФ заняли восточную и юго-восточную части окраин города.

Ян Гагин уточнил, что российские войска смогли занять дачные поселки, примыкающие к Угледару. Именно там сейчас ведутся боевые действия.

По словам советника врио главы ДНР, штурм города осложняется наличием большой промышленной зоны, которую ВСУ используют, чтобы прятаться, по аналогии подземельями завода "Азовсталь" в Мариуполе и солевыми шахтами в Соледаре.