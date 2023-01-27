Советник врио главы ДНР Гагин заявил, что российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

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27 января 2023, 12:50 Источник: Россия-1

российские военные, сайт МО РФ

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил 27 января, что к настоящему моменту российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара.

Ян Гагин подчеркнул, что на окраинах Угледара ведутся жестокие бои. Сейчас на юго-востоке и востоке города работает артиллерия. По словам советника врио главы ДНР, отдельные группы пытаются проводить разведку боем в самом населенном пункте.

Гагин обратил внимание на то, что Угледар – это небольшой город, значительную часть которого занимает промзона, в частности, шахты, вследствие чего противнику есть где прятаться. Уточняется, что быстрого наступления там не будет.