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Пушилин заявил, что взятие Угледара под контроль способно изменить расклад сил на фронте

, 08:00 Источник: РИА "Новости"

Пушилин заявил, что взятие Угледара под контроль способно изменить расклад сил на фронте
военный, сайт Минобороны РФ

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Угледара способно в корне поменять расклад сил на фронте и обеспечить выход на красноармейское и кураховское направления.

Денис Пушилин сообщил, что ожидает хороших новостей из Угледара, поскольку окружение и дальнейшее освобождение города решает целый ряд задач.

По словам врио главы ДНР, взятие под контроль вышеуказанного населенного пункта позволит войскам выйти на красноармейское и кураховское направления, что в свою очередь даст возможность поменять расклад сил на фронте.

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