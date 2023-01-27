Пушилин заявил, что взятие Угледара под контроль способно изменить расклад сил на фронте

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27 января 2023, 08:00 Источник: РИА "Новости"

военный, сайт Минобороны РФ

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Угледара способно в корне поменять расклад сил на фронте и обеспечить выход на красноармейское и кураховское направления.

Денис Пушилин сообщил, что ожидает хороших новостей из Угледара, поскольку окружение и дальнейшее освобождение города решает целый ряд задач.

По словам врио главы ДНР, взятие под контроль вышеуказанного населенного пункта позволит войскам выйти на красноармейское и кураховское направления, что в свою очередь даст возможность поменять расклад сил на фронте.