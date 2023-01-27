Военный эксперт Дандыкин: российские военные готовятся взять в оперативное окружение Артемовск

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27 января 2023, 02:02 Источник: Радио 1

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

В районе Артемовска российские военные ведут бои и готовятся взять город в оперативное окружение. Об этом во время беседы с «Радио 1» рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Согласно словам специалиста, Вооруженные силы Российской Федерации наступают на Донецком направлении по всей линии боевого соприкосновения. Он уточнил, что для взятия в кольцо Артемовска российским военным осталось пересечь последнюю нитку обеспечения, которая связывает город со Славянском.

Дандыкин также отметил, что в настоящее время идут бои в районе Угледара, вынуждая ВСУ перебрасывать туда подкрепление из тех подразделений, которые «готовятся для весеннего наступления на Крым».