Замглавы МИД РФ Рябков: США приняли решение о поставках Abrams Украине, «чтобы опять подровнять общенатовскую шеренгу»

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29 января 2023, 08:46 Источник: РИА Новости

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты приняли решение о поставках танков Abrams Украине, «чтобы опять подровнять общенатовскую шеренгу». Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Сергей Рябков, заместитель руководителя российского министерства иностранных дел.

«Американцы пошли на этот шаг, чтобы опять подровнять общенатовскую шеренгу, свой строй, провести расчет "на первый, второй"», — процитирован Рябков в публикации, которая появилась на сайте информационного агентства.

Отечественный дипломат также отметил, что отправка танкового батальона на Украину — это «крайне деструктивный шаг» со стороны Вашингтона.

Ранее в воскресенье сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский поставил свою подпись под указом о рестрикциях в отношении 185 юридических и физических лиц, содействующих России в перевозках по железной дороге.