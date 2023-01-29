Зеленский подписал указ о санкциях против 185 юридических и физических лиц, содействующих России в перевозках по железной дороге

Украинский лидер Владимир Зеленский поставил свою подпись под указом об ограничительных мерах в отношении 185 юридических и физических лиц, содействующих Российской Федерации в перевозках по железной дороге. Об этом информирует ТАСС.
«Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 185 юридических и физических лиц, которые оказывают России содействие в перевозках по железной дороге», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Ранее в воскресенье сообщалось, что, согласно данным издания Politico, группа чиновников американского Минобороны ведет тайную кампанию внутри ведомства с целью склонить его руководство к передаче Киеву боевых самолетов F-16.