Politico: группа чиновников Пентагона ведет тайную кампанию внутри ведомства с целью склонить руководство к поставкам Украине F-16

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29 января 2023, 07:55

Истребитель F-16, Nicolas Maeterlinck / globallookpress.com

Группа чиновников министерства обороны Соединенных Штатов ведет тайную кампанию внутри ведомства с целью склонить его руководство к передаче киевской стороне боевых самолетов F-16. Соответствующие сведения, как пишет Telegram-канал РИА Новости, оказались в распоряжении издания Politico.

«Группа представителей Пентагона ведет тайную кампанию внутри ведомства с целью склонить руководство к поставкам Украине истребителей F-16, пишет Politico со ссылкой на источники», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Politico также отмечает, что на фоне решений Вашингтона о передаче бывшей советской республике танков и систем ПВО Patriot в Киеве появился оптимизм в вопросе получения самолетов.

Ранее сегодня сообщалось, что, по данным сайта pravda.sk, избранный чешский президент Петр Павел намерен позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и планирует посетить страну.