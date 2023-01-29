Портал pravda.sk: избранный президент Чехии Петр Павел собирается позвонить Зеленскому и планирует посетить Украину

Избранный чешский президент Петр Павел собирается позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и планирует посетить бывшую советскую республику. Соответствующая информация, как пишет Telegram-канал ТАСС, оказалась в распоряжении интернет-ресурса pravda.sk.
«Избранный президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова планируют посетить Украину. Об этом сообщил словацкий новостной портал pravda.sk», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Также, согласно имеющимся сведениям, Павел намерен позвонить Зеленскому.
Как сообщалось ранее в воскресенье, глава Аргентины Альберто Фернандес сделал заявление о том, что его страна и другие государства, расположенные в Латинской Америке, не собираются заниматься поставкой вооружений на Украину.