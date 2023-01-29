Портал pravda.sk: избранный президент Чехии Петр Павел собирается позвонить Зеленскому и планирует посетить Украину

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29 января 2023, 07:40

Избранный президент Чехии Петр Павел, Tomas Tkacik / globallookpress.com

Избранный чешский президент Петр Павел собирается позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и планирует посетить бывшую советскую республику. Соответствующая информация, как пишет Telegram-канал ТАСС, оказалась в распоряжении интернет-ресурса pravda.sk.

«Избранный президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова планируют посетить Украину. Об этом сообщил словацкий новостной портал pravda.sk», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Также, согласно имеющимся сведениям, Павел намерен позвонить Зеленскому.

Как сообщалось ранее в воскресенье, глава Аргентины Альберто Фернандес сделал заявление о том, что его страна и другие государства, расположенные в Латинской Америке, не собираются заниматься поставкой вооружений на Украину.