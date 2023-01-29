Президент Фернандес: Аргентина и другие страны Латинской Америки не планируют поставлять вооружения на Украину

Аргументы Недели → Политика 13+

29 января 2023, 07:28

Президент Аргентины Альберто Фернандес, Manuel Cortina / globallookpress.com

Аргентина и другие страны Латинской Америки не намерены заниматься поставкой вооружений на Украину. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, после встречи с руководителем немецкого правительства Олафом Шольцем выступил аргентинский лидер Альберто Фернандес.

«Аргентина и другие страны Латинской Америки не планируют поставлять оружие на Украину или в какие-либо еще зоны конфликтов, заявил президент южноамериканской республики Альберто Фернандес», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе сообщалось, что представитель Госдумы Олег Морозов призвал кратно увеличить «болезненность» ударов России после обстрела киевскими силами медицинского учреждения в Новоайдаре.