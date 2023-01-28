Депутат ГД Морозов призвал кратно увеличить «болезненность» ударов России после обстрела войсками Украины больницы в Новоайдаре

Аргументы Недели → Политика 13+

28 января 2023, 19:49 Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Олег Морозов призвал кратно увеличить «болезненность» ударов Российской Федерации после обстрела Вооруженными силами Украины больницы в Новоайдаре, в результате чего погибли 14 человек. Об этом информирует РИА Новости.

«Болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена», — процитирован парламентарий в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

Морозов также отметил, что уничтожение «отдающих нацистам приказы» должно стать делом спецслужб РФ.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, дипломат Дмитрий Полянский выступил с заявлением о том, что к атаке ВСУ по зданию больницы в Новоайдаре напрямую причастен Вашингтон.