Дипломат Полянский: США напрямую причастны к удару ВСУ по зданию больницы в Новоайдаре в ЛНР, из-за чего погибли 14 человек

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28 января 2023, 19:33

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Lev Radin / globallookpress.com

Соединенные Штаты напрямую причастны к удару Вооруженных сил Украины по зданию больницы в Новоайдаре в Луганской народной республике, в результате чего погибли 14 человек. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил отечественный дипломат Дмитрий Полянский.

«США напрямую причастны к удару ВСУ по зданию районной больницы в населенном пункте Новоайдар ЛНР, из-за чего погибли 14 человек, 24 ранены, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

По словам Полянского, украинские официальные лица указывали на то, что цели для осуществления атак с использованием систем HIMARS «подлежат согласованию в Вашингтоне».

Как сообщалось ранее в субботу, представитель Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение о том, что НАТО движется к прямому конфликту с Москвой, отметая все прежде наложенные самим же блоком ограничения на помощь Киеву.