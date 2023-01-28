Пушков: НАТО движется к прямому конфликту с Россией, отметая все прежде наложенные самим же блоком ограничения на помощь Украине

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28 января 2023, 18:13

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Североатлантический альянс движется к прямому конфликту с Российской Федерацией, отметая все прежде наложенные самим же блоком ограничения на помощь киевской стороне. Соответствующую точку зрения выразил член верхней палаты отечественного парламента Алексей Пушков.

«Только слепой не видит, что НАТО на всех парах движется к прямому военному конфликту с Россией, отметая все прежде наложенные самим же альянсом ограничения и пределы военной поддержки Украины», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале сенатора.

По его словам, в настоящий момент для администрации президента США Джо Байдена решение о передаче Украине танков — «пройденный этап». Пушков написал, что «теперь в НАТО уже обсуждают поставку Киеву боевых самолетов».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на призыв Лондона дать Украине истребители НАТО, спрогнозировал, что защита бывшей советской республики не спасет от возмездия Европу, «случись что».