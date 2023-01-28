Медведев в ответ на призыв Британии дать истребители НАТО Киеву: защита Украины не спасет от возмездия Европу, «случись что»

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28 января 2023, 15:08

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, отвечая на призыв Великобритании поставить истребители Североатлантического альянса киевской стороне, указал на то, что защита Украины не спасет от возмездия Европу, «случись что». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного политика.

По словам Медведева, британские власти «твердят о том, что все вооружение, которым располагает НАТО, должно быть “вот прямо сейчас” предоставлено Киеву». Среди данной техники — «и истребители, и сотни танков, и дальнобойные ракетные системы», отметил автора поста.

Согласно его точке зрения, «защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, советник руководителя офиса главы Украины Михаил Подоляк сделал заявление о том, что Киев и западные государства ведут в ускоренном режиме переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет.