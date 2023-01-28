Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев и Запад ведут в ускоренном режиме переговоры о передаче авиации и дальнобойных ракет

Аргументы Недели → Политика 13+

28 января 2023, 14:03

Истребитель, Nicolas Maeterlinck / globallookpress.com

Украина и западные государства ведут в ускоренном режиме переговоры о передаче киевской стороне авиации и дальнобойных ракет. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, в разговоре с журналистами выступил Михаил Подоляк, советник руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

«Первое — переговоры уже идут. Второе — переговоры идут ускоренно», — процитирован Подоляк в публикации, которая размещена на сайте российского информационного агентства.

По словам советника, западные партнеры Украины понимают, что бывшей советской республике необходимы самолеты и ракеты.

Как сообщалось ранее сегодня, глава дипломатической миссии Израиля в Берлине Рон Просор указал на то, что его страна помогает Киеву «гораздо больше, чем известно».