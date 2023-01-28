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Посол Израиля в Берлине Просор заявил, что его страна помогает Украине «гораздо больше, чем известно»

, 13:38

Посол Израиля в Берлине Просор заявил, что его страна помогает Украине «гораздо больше, чем известно»
Флаг Израиля, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Израиль помогает Украине «гораздо больше, чем известно». С соответствующим заявлением выступил Рон Просор, посол еврейского государства в ФРГ.

«Мы помогаем, пусть и за кулисами, но гораздо больше, чем известно», — отметил дипломатический представитель, который стал собеседником редакционной группы Funke.

Каких-либо существенных подробностей о поддержке, оказываемой киевской стороне, Просор в ходе состоявшегося интервью не привел.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в субботу сообщалось, что глава немецкого кабмина Олаф Шольц, говоря о конфликте на Украине, назвал целью Берлина не дать Москве «сдвинуть границы с применением силы».

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