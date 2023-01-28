Шольц, говоря о конфликте на Украине, назвал целью Германии не дать России «сдвинуть границы с применением силы»

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28 января 2023, 12:32

Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц, говоря об украинском конфликте, назвал целью Германии не дать Российской Федерации «сдвинуть границы с применением силы».

Пресс-служба кабмина ФРГ в субботу опубликовала текст еженедельного обращения канцлера к гражданам страны.

«Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — указывается, в частности, в обращении.

Также Шольц дал жителям Германии обещание тщательно взвешивать все шаги по Украине и осуществлять их только вместе с союзниками Берлина.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что Рим и Париж запланировали поставить киевской стороне современную систему противовоздушной обороны Samp/T со снарядами Aster-30.