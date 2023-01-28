Италия и Франция запланировали поставить Украине современную систему ПВО Samp/T с ракетами Aster-30 общей стоимостью 800 млн евро

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28 января 2023, 12:02

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Рим и Париж запланировали поставить Украине современную систему противовоздушной обороны Samp/T со снарядами Aster-30 общей стоимостью 800 млн евро. Об этом говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале РИА Новости.

«Италия и Франция собираются предоставить Киеву современную систему ПВО Samp/T c зенитными ракетами "Астер" (в модификации Aster-30) общей стоимостью 800 млн евро, пишут СМИ», — указывается в процитированном посте.

Как сообщалось ранее в субботу, спикер украинских ВВС Юрий Игнат отметил, что киевская сторона хотела бы получить от своих западных партнеров 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи.