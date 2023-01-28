Спикер ВВС Украины Игнат: Киев хотел бы получить от Запада 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи

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28 января 2023, 11:10

Истребитель F-16, Nicolas Maeterlinck / globallookpress.com

Киевская сторона хотела бы получить от западных государств 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. На это указал официальный представитель украинских ВВС Юрий Игнат, пишет испанское издание El País.

В публикации, размещенной на страницах El País, отмечается, что Украина заинтересована в поставках самолетов F-16.

Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что втягивание ведущих членов Североатлантического альянса в украинский конфликт заставляет Москву ускорить темп СВО.