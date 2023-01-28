Спикер парламента Крыма Константинов: втягивание ведущих стран НАТО в конфликт на Украине заставляет Россию ускорить темп СВО

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28 января 2023, 10:44 Источник: РИА Новости

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Втягивание ведущих стран Североатлантического альянса в украинский конфликт заставляет Россию ускорить темп ее специальной военной операции. На это, как передает РИА Новости, указал Владимир Константинов, председатель крымского Госсовета.

По словам спикера регионального парламента, ставшего собеседником информационного агентства, поставки немецких и американских наступательных вооружений Киеву выводят текущий конфликт на новый виток. По словам Константинова, втягивание в ситуацию на Украине ведущих членов НАТО «заставляет нас ускоряться».

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее в воскресенье сообщалось, что бывший евродепутат Флориан Филиппо назвал главу Украины Владимира Зеленского «сумасшедшим» из-за желания политика получить у Парижа боевые самолеты Mirage 2000.