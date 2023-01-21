Эстония, Латвия и Литва призвали Германию срочно предоставить Украине танки Leopard 2

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21 января 2023, 16:43

Флаги стран Балтии. Фото: Сhromorange/globallook.com

Главы МИД стран Балтии обратились к властям Германии с призывом немедленно поставить Киеву танки Leopard 2. Об этом в своем твиттере написал в субботу глава дипломатического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию предоставить танки Leopard Украине немедленно. Это нужно, чтобы <...> помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе», - написал он.

По мнению Ринкевичса, ФРГ как ведущая мировая держава несет в этом отношении «особую ответственность».

На состоявшейся в пятницу встрече контактной группы по Украине на базе Рамштайн единой позиции о поставках Киеву немецких танков выработано не было. По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, дискуссия будет продолжена.