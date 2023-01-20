Постпред Крыма при президенте РФ Мурадов: Россия способна защитить себя и свою историю, Запад не должен в этом сомневаться

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20 января 2023, 10:58 Источник: РИА Новости

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что Россия способна защитить себя и свою историю, Запад не должен в этом сомневаться. Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский говорил: если Запад предоставит оружие и технику, то он начнет борьбу за Крым.

Постпред добавил, что стране и обществу нужно быть готовыми к тому, что потребуется полная мобилизация всех ресурсов, так как события могут развиваться по-разному.

«В нашей способности отстоять себя, нашу историю, нашу память и наше право быть собой никто не должен сомневаться», – заявил Мурадов.