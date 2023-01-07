Снаряд ВСУ пробил кровлю многоквартирного дома в Донецке

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7 января 2023, 14:56 Источник: Telegram

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин днем в субботу, 7 января, сообщил о прямом попадании снаряда в кровлю многоквартирного дома в микрорайоне города Тихий во время обстрела со стороны украинских войск.

Алексей Кулемзин, ссылаясь на очевидцев, сообщил, что во время обстрела Петровского района Донецка было зафиксировано прямое попадание снаряда ВСУ в кровлю многоквартирного дома. В другом здании было повреждено остекление. Данных о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Ранее сегодня российский политолог Сергей Марков заявил, что Вооруженные силы Украины в рождественскую ночь не соблюдали перемирие и стреляли по центру столицы ДНР и других городов, которые находятся в Донбассе.