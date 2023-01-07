Политолог Марков: ВСУ в рождественскую ночь не соблюдали перемирие и стреляли по центру столицы ДНР и других городов Донбасса

Аргументы Недели → Общество 13+

7 января 2023, 13:44

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины в рождественскую ночь не соблюдали перемирие и стреляли по центру столицы ДНР и других городов, расположенных в Донбассе. На это указал отечественный политолог Сергей Марков.

«Украина не соблюдает перемирие и стреляет по центру Донецка и других городов Донбасса», — привел Марков один из итогов прошлой ночи в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, «бои на линии соприкосновения шли в полную силу, как в обычные дни».

Как сообщалось ранее сегодня, помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о наличии сведений, подтверждающих, что ВСУ получили приказ отступать с территории города Соледара.