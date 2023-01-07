Помощник главы МВД ЛНР Киселев: вражеские источники подтверждают, что войскам Украины приказали отступать из Соледара в Донбассе

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7 января 2023, 11:59

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вражеские источники подтверждают, что Вооруженным силам Украины приказали отступать из города Соледара, который расположен на территории Донбасса. Об этом проинформировал Виталий Киселев, помощник руководителя МВД ЛНР.

«Думаю, что в ближайшее время противник оставит Соледар и окрестные поселки», — говорится, в частности, в публикации, которая размещена в Telegram-канале Киселева.

По его словам, «вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление».

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, председатель крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, согласно которому принудить киевские власти к миру можно лишь силой.