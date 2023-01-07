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7 января 2023, 11:43 Источник: РИА Новости

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Принудить украинского президента Владимира Зеленского и его «банду» к миру можно только силой. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Владимир Константинов, председатель крымского Госсовета.

По словам спикера парламента российского региона, «Зеленский и его банда уже настолько приспособились округлять свои состояния» с помощью текущего конфликта, что для них неприемлем даже час перемирия.

«К миру их можно только принудить силовым путем», — добавил Константинов.

Россия с 24 февраля прошлого года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, отечественный законодатель Мария Бутина отметила, что заявление главы украинского министерства обороны Алексея Резникова подтвердило, что Москве противостоит не столько Киев, сколько Североатлантический альянс.