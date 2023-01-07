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7 января 2023, 11:27 Источник: РИА Новости

Министр обороны Украины Алексей Резников, Boris Roessler / globallookpress.com

Слова руководителя украинского министерства обороны Алексея Резникова подтвердили, что Российской Федерации противостоит не столько Киев, сколько Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, озвучила Мария Бутина, депутат Госдумы.

Некоторое время назад Резников заявил, что подконтрольные киевской стороне силы, участвуя в украинском конфликте, выполняют миссию НАТО.

«Это просто признание факта, который был и есть, что России сегодня противостоит фактически не столько Украина, сколько НАТО», — отреагировала Бутина на высказывание украинского министра.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее, издание Global Times, комментируя новый пакет военной помощи Киеву, отметило, что западные государства по-прежнему используют любую возможность с целью сбить Россию с ног.