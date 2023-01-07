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7 января 2023, 11:06

Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Западные государства по-прежнему используют любую возможность, чтобы сбить Российскую Федерацию с ног. На это указало китайское издание Global Times, комментируя новый пакет военной помощи Украине.

«Новый пакет военной помощи показывает, что Запад по-прежнему использует любую возможность, чтобы сбить Россию с ног, вместо того, чтобы разрядить ситуацию», — отмечается, в частности, в публикации Global Times.

В процитированном материале предрекается, что патовая ситуация, сложившаяся на поле боя, сохранится до тех пор, пока не начнется переговорный процесс с участием в том числе Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

Ранее в субботу сообщалось, что, согласно сведениям журналистов Repubblica, Вашингтон оказывает давление на Италию, чтобы она как можно скорее поставила киевской стороне системы противовоздушной обороны.