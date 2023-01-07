Global Times о новом пакете военной помощи Украине: Запад по-прежнему использует любую возможность, чтобы сбить Россию с ног

Западные государства по-прежнему используют любую возможность, чтобы сбить Российскую Федерацию с ног. На это указало китайское издание Global Times, комментируя новый пакет военной помощи Украине.
«Новый пакет военной помощи показывает, что Запад по-прежнему использует любую возможность, чтобы сбить Россию с ног, вместо того, чтобы разрядить ситуацию», — отмечается, в частности, в публикации Global Times.
В процитированном материале предрекается, что патовая ситуация, сложившаяся на поле боя, сохранится до тех пор, пока не начнется переговорный процесс с участием в том числе Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.
Ранее в субботу сообщалось, что, согласно сведениям журналистов Repubblica, Вашингтон оказывает давление на Италию, чтобы она как можно скорее поставила киевской стороне системы противовоздушной обороны.