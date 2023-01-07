Repubblica: США оказывают давление на Италию, чтобы она как можно скорее поставила Украине системы ПВО

Аргументы Недели → Политика 13+

7 января 2023, 10:51

Помощник президента США Джейк Салливан, Al Drago - Pool via CNP / globallookpress.com

Соединенные Штаты оказывают давление на Италию, чтобы данная страна как можно скорее поставила Киеву системы противовоздушной обороны. На это указало издание Repubblica.

Некоторое время назад помощник главы Белого дома Джейк Салливан провел телефонную беседу с Франческо Тало, дипломатическим советником руководителя итальянского кабмина. Согласно сведениям, приведенным Repubblica, Вашингтон давит на Рим, чтобы он как можно скорее отправил украинской стороне средства ПВО. Речь идет, в частности, о комплексах SAMP-T.

Как сообщалось ранее сегодня, президент Владимир Зеленский в своем поздравлении конгрессмену Кевину Маккарти с получением кресла спикера Палаты представителей заявил, что Украина надеется на дальнейшую американскую помощь.