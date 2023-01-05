Медведев назвал обращение Госдепа к народу России верхом цинизма и пределом моральной деградации

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5 января 2023, 16:02

MOD Russia/via Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает верхом цинизма и моральной деградации обращение Госдепа к россиянам, в котором американские дипломаты выразили солидарность с теми, "кто стремится создать более мирное будущее".

Медведев назвал елейным обращение МИД США к народу России, типа любим всех вас.

"Оно заканчивается в типичном для них гадливо-иезуитском стиле: «солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее». А война на Украине, мол, таких каждых недостойна", - указал российский политик.

По его оценке, "для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации".

Медведев напомнил, что США тратят десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя своё оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляют тысячи людей.

Политик в своем ТК-канале напомнил, что "главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет «Циркон» отправился вчера к берегам стран НАТО".

Указав характеристики "Циркона", Медведев подчеркнул: "Приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам". Он пообещал, что США и их прихвостням, убивающим русских людей, никогда не будет прощения.

"Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать ещё больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина РФ", - пригрозил зампред СБ РФ.