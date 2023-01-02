Министр интеграции Израиля выступил за ограничение переселения в страну неевреев, приведя в качестве примера иммигрантов из России

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2 января 2023, 20:35 Источник: ТАСС

Флаг Израиля, Ilya Galakhov/globallook.com

Министр интеграции нового правительства Израиля Офир Софер выступил за ограничение приема переселенцев, которые, по иудейским законам, не могут считаться евреями. В качестве примера таких иммигрантов-неевреев он привел граждан России.

«За последний год значительная часть - порядка 40 тыс. из 55 тыс. - людей, совершивших алию [репатриацию в Израиль], не являются евреями по галахе [иудейскому религиозному своду законов]. Некоторые из этих новых репатриантов воспользовались Законом о возвращении. Этот разрыв нужно сократить», - сказал министр в эфире государственной радиостанции Kan в понедельник.

Софер считает необходимым изменить положение израильского Закона о возвращении, по которому автоматическое право на гражданство получают внуки евреев.

Как сообщалось ранее, именно на этом основании получили гражданство журналистка Ксения Собчак и бизнесмен Михаил Прохоров.