Ксения Собчак в ответ на публикации о получении ею израильского гражданства записала видеообращение из Подмосковья

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9 апреля 2022, 16:57 Источник: Telegram

Ксения Собчак, скриншот из видео: t.me/s/bloodysx

Российская журналистка Ксения Собчак отреагировала на появившиеся в субботу в израильской прессе и быстро распространившиеся в соцсетях сообщения о получении ею израильского гражданства.

Собчак опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение, снятое на фоне Москва-реки и ресторана «Причал» Аркадия Новикова, продемонстрировав, что находится сейчас не в Израиле, а в Подмосковье. Она опровергла факт продажи элитной недвижимости в Москве, сообщив, что уже 8 лет живет за городом.

Правда, при этом Собчак так и не сказала ни слова непосредственно о факте гражданства: известно, что после начала военной спецоперации в Украине она вместе с сыном уезжала в Израиль, по ее словам, в отпуск, и провела там больше месяца.

В субботу издание Haaretz сообщило, что Собчак и ее сын Платон получили гражданство Израиля, поскольку ее дед по матери, Борис Нарусов, был евреем.

Мать журналистки, сенатор Людмила Нарусова, заявила изданию "Подъем", что не знает о наличии у своей дочери израильского гражданства.