Политолог Кедми объяснил, почему российские селебрити уезжают сейчас именно в Израиль: они ищут «удобное место»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 апреля 2022, 11:50 Источник: teleprogramma.pro

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Со времени начала специальной военной операции многие российские селебрити покинули страну. Часть из них при этом предпочли уехать в Израиль. Известный политолог Яков Кедми объяснил этот выбор.

В Израиле оказались, в частности, Алла Пугачева и Максим Галкин, Ксения Собчак, Иван Ургант и другие.

«Люди пытаются найти более удобное место, где им можно пересидеть этот временный момент, который происходит. То же самое было после революции, когда была «белая» эмиграция. Ехали, куда могли. Кто мог — зацепился за Стамбул, кто мог — сидел в Тунисе, в Белграде, кто-то устроился в Париже», — сказал Кедми в беседе с агентством SM-News.

Как сообщила «Комсомольская правда», аренда виллы в Кесарии, где живут сейчас Пугачева и Галкин с детьми, обходится примерно в миллион рублей в месяц. Ее площадь составляет 650 квадратных метров.