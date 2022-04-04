Yedioth Ahronoth: российский миллиардер Михаил Прохоров получил израильское гражданство

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4 апреля 2022, 17:25 Источник: ТАСС

Михаил Прохоров, Dmitry Golubovich/globallook.com

Российский бизнесмен Михаил Прохоров, который 25 марта прилетел на частном самолете в Израиль, получил гражданство этой страны, сообщает в понедельник газета Yedioth Ahronoth.

Как пишет издание, Прохоров после въезда на территорию Израиля, куда он прибыл по туристической визе, прошел стандартную процедуру получения гражданства, которая включает в том числе проверку на отсутствие судимостей.

По данным Forbes, состояние Прохорова оценивается в 11,4 млрд долларов США. После введения в 2014 году санкций в отношении России он распродал основную часть своих активов и свернул публичную деятельность.

В 2012 году Прохоров принимал участие в выборах президента России, заняв третье место после Владимира Путина и Геннадия Зюганова.