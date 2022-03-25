«Детали»: российский миллиардер Михаил Прохоров прилетел в Израиль

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25 марта 2022, 22:25 Источник: "Детали"

Михаил Прохоров, Dmitry Golubovich/globallook.com

Интернет-издание «Детали» сообщило о том, что еще один российский миллиардер Михаил Прохоров прилетел в Израиль. Останется ли он в стране, изданию не известно.

По данным источника "Деталей" в израильском управлении гражданской авиации, Прохоров прилетел в страну 24 марта из Швейцарии регулярным рейсом компании «Эль Аль». Как рассказал собеседник издания, в аэропорту бизнесмен заявил о намерении совершить репатриацию.

По данным Forbes, состояние Прохорова оценивается в 11,4 млрд долларов США. После введения в 2014 году санкций в отношении России он распродал основную часть своих активов и свернул публичную деятельность.

В 2012 году Прохоров принимал участие в выборах президента России, заняв третье место после Владимира Путина и Геннадия Зюганова.

Напомним, в среду стало известно об отъезде из России спецпредставителя президента Анатолия Чубайса.