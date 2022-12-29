Кадыров фразой: «А почему бы и нет?» - ответил на вопрос, мог бы он стать преемником Путина на посту президента РФ

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29 декабря 2022, 19:00 Источник: Telegram Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров. Фото: Telegram/t.me/RKadyrov_95

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время ежегодной прямой линии, которую он проводит в четверг, 29 декабря, заявил, что, будучи гражданином России, мог бы баллотироваться на выборах президента РФ, но не хочет этого делать. Об этом сообщает телеграм-канал ЧГТРК «Грозный».

В ходе прямой линии Кадырову задали вопрос, насколько верны слухи о том, что он может стать преемником действующего президента Владимира Путина.

«А почему бы и нет? Я гражданин России, имею право баллотироваться», - сказал чеченский лидер. Но добавил при этом, что не хочет этого делать.

«Мы должны сплотиться вокруг нашего президента», - подчеркнул он.

Ранее Кадыров заявил, что слухи о второй волне мобилизации являются провокацией.