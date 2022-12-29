Кадыров в ходе ежегодной прямой линии заявил, что сообщения о продолжении мобилизации являются провокацией

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29 декабря 2022, 18:18

Рамзан Кадыров, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 29 декабря, в ходе ежегодной прямой линии заявил, что сообщения о продолжении мобилизации являются провокацией.

Отвечая на вопрос о планах в рамках мобилизации отправить в зону проведения специальной военной операции на Украине студентов Кадыров сказал, что вопрос о мобилизации в России решает президент РФ и компетентные органы.

Чеченский лидер отметил, что Чечня перевыполнила план по мобилизации. «У нас в СВО нет молодых людей, все подготовленные. Ни один человек не отправлен против своей воли, они сами приняли решение», — отметил он.

По словам Кадырова, если в России мобилизация продолжится, среди чеченского населения есть много желающих принять участие в боевых действиях.

Глава Чечни подчеркнул: «Те, кто любит свой народ, религию, особенно чеченцы, должны быть готовы выйти на борьбу против сатанизма — неважно, школьник или студент».

Прямую трансляцию ведет RT.