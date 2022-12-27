Маск назвал «эпичными» предсказания Медведева на 2023 год

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27 декабря 2022, 07:46 Источник: РИА "Новости"

Илон Маск, Patrick Pleul / https://globallookpress.com

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предсказания замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год, назвав его предположения "эпичными".

Ранее Дмитрий Медведев обнародовал свой "футуристический" прогноз из десяти пунктов на следующий год. В частности, по его мнению, стоимость нефти увеличится до 150 долларов за баррель, а газа – до 5 000 долларов за тысячу кубометров, Евросоюз распадется, в Соединенных Штатах начнется гражданская война, а Илон Маск победит на выборах в Америке.

Сообщается, что бизнесмен отреагировал на предсказание замглавы Совбеза РФ не только словом "эпичный", но также смайликом с открытым от удивления ртом.