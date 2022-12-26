Медведев дал свой прогноз на 2023 год: нефть за $150, распад ЕС, создание Четвёртого рейха и президентство Илона Маска

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26 декабря 2022, 21:32 Источник: Telegram Дмитрия Медведева

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Замглавы Совбеза РФ дал свой "футуристический" прогноз на 2023-й год. Предсказание бывшего президента России, опубликованное в его телеграм-канале в понедельник, состоит из десяти пунктов.

По мнению Медведева, в будущем году Великобритания вернется в Евросоюз, после чего он распадется. Польша захватит западные области Украины. На базе Германии и «примкнувших» к ней стран Балтии, Чехии, Словакии, Румынии и некоей «Киевской республики» будет создан Четвертый рейх, который вступит в войну с Францией. Северная Ирландия отделится от Великобритании. В США начнется гражданская война, а Илон Маск станет президентом.

Все крупнейшие фондовые площадки переместятся в Азию, а евро и доллар перестанут выполнять роль мировых резервных валют. Цены на нефть, по прогнозам политика, вырастут до 150 долларов за баррель, а газа — до 5000 долларов за тысячу кубометров.

«С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!» - этими словами Медведев завершил свой прогноз.