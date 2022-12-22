МИД: Россия предупреждает Грецию о последствиях в случае, если Афины решат передать российские С-300 Украине

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22 декабря 2022, 14:09

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Москва предупреждает Грецию о последствиях в случае, если Афины примут решение передать российские зенитно-ракетные комплексы С-300 киевской стороне. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили в отечественном министерстве иностранных дел.

«РФ предупреждает Грецию о последствиях в случае, если Афины решат передать Украине российские системы С-300 — МИД», — указывается в публикации, которая появилась на сайте информационного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, спикер дипломатического ведомства России Мария Захарова отметила, что прошедшие в Вашингтоне переговоры главы Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена продемонстрировали, что данные государства не стремятся к миру.