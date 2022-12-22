Захарова: переговоры Зеленского и Байдена показали, что Украина и США не стремятся к миру и настроены на боевые действия

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22 декабря 2022, 13:49

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Состоявшиеся в Вашингтоне переговоры между украинским лидером Владимиром Зеленским и главой Соединенных Штатов Джо Байденом продемонстрировали, что киевская сторона и Вашингтон не стремятся к миру и настроены на боевые действия. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России.

«Переговоры Зеленского и Байдена показали, что Украина и США не стремятся к миру, настроены на боевые действия — Захарова», — указывается в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, спикер МИД РФ указала на то, что Берлин является стороной украинского конфликта и не может быть честным «брокером» между Москвой и Киевом.