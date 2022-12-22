Захарова: Германия является стороной конфликта на Украине и не может быть честным «брокером» между Москвой и Киевом

Берлин является стороной украинского конфликта и не может быть честным «брокером» между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
«Германия является стороной конфликта на Украине и не может быть честным "брокером" между Москвой и Киевом — Захарова», — указывается в публикации, появившейся на сайте информационного агентства.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий сделал прогноз, согласно которому президент Владимир Зеленский «рано или поздно» получит от Вашингтона дальнобойные снаряды.