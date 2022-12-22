Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Захарова: Германия является стороной конфликта на Украине и не может быть честным «брокером» между Москвой и Киевом

, 13:37

Захарова: Германия является стороной конфликта на Украине и не может быть честным «брокером» между Москвой и Киевом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Берлин является стороной украинского конфликта и не может быть честным «брокером» между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Германия является стороной конфликта на Украине и не может быть честным "брокером" между Москвой и Киевом — Захарова», — указывается в публикации, появившейся на сайте информационного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий сделал прогноз, согласно которому президент Владимир Зеленский «рано или поздно» получит от Вашингтона дальнобойные снаряды.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram