Балицкий предрек, что украинский лидер Зеленский «рано или поздно» получит от США дальнобойные ракеты

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22 декабря 2022, 13:28

Президент Украины Владимир Зеленский, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский «рано или поздно» получит от Соединенных Штатов дальнобойные снаряды. С соответствующим прогнозом, как передает ТАСС, выступил Евгений Балицкий, врио губернатора Запорожской области.

«Балицкий считает, что Зеленский "рано или поздно" получит от США дальнобойные ракеты», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее в четверг сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков назвал комплексы Patriot, которые Вашингтон передаст киевской стороне, законной целью для российской армии.