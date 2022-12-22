Балицкий предрек, что украинский лидер Зеленский «рано или поздно» получит от США дальнобойные ракеты

Украинский президент Владимир Зеленский «рано или поздно» получит от Соединенных Штатов дальнобойные снаряды. С соответствующим прогнозом, как передает ТАСС, выступил Евгений Балицкий, врио губернатора Запорожской области.
«Балицкий считает, что Зеленский "рано или поздно" получит от США дальнобойные ракеты», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее в четверг сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков назвал комплексы Patriot, которые Вашингтон передаст киевской стороне, законной целью для российской армии.