Песков назвал ЗРК Patriot, которые США поставят Украине, законной целью для войск России

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22 декабря 2022, 13:17

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал зенитные ракетные комплексы Patriot, которые Соединенные Штаты поставят Украине, законной целью для армии Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС.

«Американские системы Patriot, как и другие виды вооружений, поставляемых ВСУ, являются законной целью для российских военных», — процитирован Песков в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Спикер Кремля также отметил, что расширение ассортимента оружия, поставляемого киевской стороне, не способно помешать Москве достигнуть целей ее специальной операции.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков указал на то, что в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон не прозвучало реальных призывов к миру.