Спикер Кремля Песков: во время визита Зеленского в США не прозвучало реальных призывов к миру

Аргументы Недели → Политика 13+

22 декабря 2022, 13:07

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

В ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты не прозвучало реальных призывов к миру. С соответствующим заявлением, как переедает РИА Новости, выступил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Песков о визите Зеленского в Вашингтон: реально призывов к миру не прозвучало, не было предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов Донбасса, не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее в четверг сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон сравнил посетившего США Владимира Зеленского с менеджером стриптиз-клуба.